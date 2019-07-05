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مراسم تعميد نجل هارى وميجان غدا والتكتم يغضب البريطانيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعلن قصر باكنجهام أن طقوس تعميد نجل دوق ودوقة ساسكس غدا السبت ، وأضاف القصر في بيان، أن مراسم التعميد سستم في قلعة وندسور وستقتصر  المناسبة على العائلة، بحسب سكاى نيوز.

 

ومن جهة أخرى أصر هارى وميجان على التكتم بشأن أسماء عرابي ابنهما آرتشي إلى أن تنتهى مراسم التعميد، ما أثار غضب البريطانيين، كما أثار هذا القرار الذي كان محطّ تكهّنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الأخيرة انتقادات كثيرة.

 

وأشار المنتقدون إلى أن مناسبات مثل التعميد يجب أن تكون علنية، لكن الأمير هاري وزوجته ميجان كثيرا ما أشارا إلى أنهما يثمنان خصوصياتهما.

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واعتبرت المعلّقة المتخصصة في الشؤون الملكية بيني جونور أن الزوجين يرتكبان "خطأ" بعد ترميم دارتهما في قصر ويندسور في ورشة كلّفت دافعي الضرائب في بريطانيا 2.4 مليون جنيه إسترليني.

 

وقالت جونور لصحيفة "صنداي تايمز": "إما أن يعيشا بعيدا عن الأضواء ويرمّما منزلهما بنفسهما أو أن يلتحقا بالركب".

 

وأردفت: "رؤية آرتشي وعرّابيه يوم المعمودية تثير اهتمام الناس. وكثيرون لا يتفهّمون لماذا عليهم دفع حوالي 3 ملايين دولار لمنزل هاري وميغن، لذا سيكون من الصائب وفق أصول العلاقات العامة أن يرد الوالدان الجميل ويظهرا طفلهما" المولود في السادس من أيار/مايو

 

 

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