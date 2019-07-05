إصابة 16 متظاهرا فلسطينيا شرقي غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 7 متظاهرا، بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه:" أصيب 16 مواطنا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع".

وأوضحت وزارة الصحة أن 10 من بين الجرحى، أُصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح طبيعة بقية الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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