تركيا ترحب بالاتفاق بين "العسكري" و"قوى التغيير" بالسودان

أنقرة/ الخليج 365
رحّبت وزارة الخارجية التركية، بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وقالت إنها ترحب بالاتفاق الذي نتج عن المباحثات التي جرت بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في إرساء الاستقرار في السودان، وضمان تقدم عملية الانتقال وفق مفهوم شامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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