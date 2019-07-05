تناول هذا المشروب.. لفقدان #الوزن الزائد وعلاج #عسر_الهضم وتخفيف التوتر

صحيفة الخليج الالكترونية

يعتبر مشروب الزنجبيل والليمون الساخن من المشروبات المفيدة جداً لصحة الإنسان، حيث يساهم تناوله بشكل كبير في تحسين صحة الجسم من مختلف النواحي.

ومن أهم هذه الفوائد:

1 – علاج عسر الهضم والتلبكات والغثيان

يحتوي الزنجبيل على مركب خاص قوي جداً، يساعد تناوله على تنظيف الأمعاء والمعدة من البكتيريا والجراثيم الضارة، كما أن الزنجبيل معروف بقدرته على تخفيف الغثيان.

2 – فقدان الوزن الزائد

يساعد الزنجبيل بشكل خاص على تحفيز خسارة الوزن وفقدان الدهون الزائدة من الجسم، وعند مزج الزنجبيل مع الليمون؛ فإن هذا يحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.

3 – تحسين المناعة

عند إصابتك بالإنفلونزا أو بنزلة برد، قم بشرب 1 – 2 كوب من ماء دافئ يحتوي على الزنجبيل والليمون، فهذا سوف يساعد على تحسين حالتك وتسريع شفائك.

4 – تخفيف التوتر والقلق

لشاي الزنجبيل والليمون تأثير إيجابي على كميات هرمون السيروتونين، التي يفرزها الجسم مما يساعد على النوم بشكل أفضل وتهدئة الأعصاب.

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5 – تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن تناول شاي الزنجبيل والليمون بانتظام يساعد على تحسين قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

6 – لصحة الشعر والبشرة

بسبب غنى مزيج الزنجبيل والليمون بالفيتامينات المتنوعة مضادات الأكسدة، فإن هذا المشروب مثالي لنضارة وتحسين مظهر البشرة.

7 – تسكين الألم ومكافحة الالتهاب

يحتوي شاي الزنجبيل والليمون على مواد طبيعية مضادة للالتهاب تعمل على تخفيف أي تورم أو احمرار أو تهيج في الجلد بشكل عام.

8 – لصحة القلب

يساعد الزنجبيل والليمون على خفض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية الضارة في الجسم وتنظيم مستويات ضغط الدم.

9 – مكافحة الحمى

يساعد شرب كوب من منقوع الزنجبيل والليمون والعسل الدافئ كل ساعتين على تخفيف الحمى، وذلك عبر تحفيز التعرق للمساعدة على خفض الحرارة.