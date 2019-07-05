تناول هذا المشروب.. لفقدان #الوزن الزائد وعلاج #عسر_الهضم وتخفيف التوتر

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صحيفة الخليج الالكترونية
يعتبر مشروب الزنجبيل والليمون الساخن من المشروبات المفيدة جداً لصحة الإنسان، حيث يساهم تناوله بشكل كبير في تحسين صحة الجسم من مختلف النواحي.
ومن أهم هذه الفوائد:
1 – علاج عسر الهضم والتلبكات والغثيان
يحتوي الزنجبيل على مركب خاص قوي جداً، يساعد تناوله على تنظيف الأمعاء والمعدة من البكتيريا والجراثيم الضارة، كما أن الزنجبيل معروف بقدرته على تخفيف الغثيان.
2 – فقدان الوزن الزائد
يساعد الزنجبيل بشكل خاص على تحفيز خسارة الوزن وفقدان الدهون الزائدة من الجسم، وعند مزج الزنجبيل مع الليمون؛ فإن هذا يحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.
3 – تحسين المناعة
عند إصابتك بالإنفلونزا أو بنزلة برد، قم بشرب 1 – 2 كوب من ماء دافئ يحتوي على الزنجبيل والليمون، فهذا سوف يساعد على تحسين حالتك وتسريع شفائك.
4 – تخفيف التوتر والقلق
لشاي الزنجبيل والليمون تأثير إيجابي على كميات هرمون السيروتونين، التي يفرزها الجسم مما يساعد على النوم بشكل أفضل وتهدئة الأعصاب.
5 – تنظيم مستويات السكر في الدم
أظهرت الدراسات أن تناول شاي الزنجبيل والليمون بانتظام يساعد على تحسين قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.
6 – لصحة الشعر والبشرة
بسبب غنى مزيج الزنجبيل والليمون بالفيتامينات المتنوعة مضادات الأكسدة، فإن هذا المشروب مثالي لنضارة وتحسين مظهر البشرة.
7 – تسكين الألم ومكافحة الالتهاب
يحتوي شاي الزنجبيل والليمون على مواد طبيعية مضادة للالتهاب تعمل على تخفيف أي تورم أو احمرار أو تهيج في الجلد بشكل عام.
8 – لصحة القلب
يساعد الزنجبيل والليمون على خفض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية الضارة في الجسم وتنظيم مستويات ضغط الدم.
9 – مكافحة الحمى
يساعد شرب كوب من منقوع الزنجبيل والليمون والعسل الدافئ كل ساعتين على تخفيف الحمى، وذلك عبر تحفيز التعرق للمساعدة على خفض الحرارة.
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