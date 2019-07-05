هدف: قبول 17500 طالب وطالبة بالتدريب “صيفي”

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي “صيفي” حتى الآن، فيما يستمر تسجيل الطلاب حتى نهاية يوم غدٍ السبت.

وأهاب “هدف” بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط: https://saifi.hrdf.org.sa, والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

وأبوضح “هدف” أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي” سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

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ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي” بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/ 1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب”.

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ”صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.