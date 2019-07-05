شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تؤكد: مكاتب الاستقدام مسؤولة عن استقبال العاملة المنزلية بالمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل أصبحت على مكاتب الاستقدام، وذلك للعاملات القادمات لأول مرة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

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وأوضحت الوزارة في حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً، مبينة أن الآلية السابقة كانت تتسبّب في تكدس العاملات في المطارات وتأخير تسلُّمهن.