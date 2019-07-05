شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحقق انتصارات فى معارك صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور جديد للاوضاع العسكرية فى اليمن، نجح الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف العربي، اليوم، فى السيطرة على مناطق جديدة في مديرية "رازح" في محافظة صعدة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مناطق "بيت حشران" و"معتق العتم" و"العريشة"، ومواقع أخرى في المديرية، وأضافت إن "قوات الجيش اليمنى مسنودة من التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، وسط تقهقر كبير في صفوف مليشيات الحوثي الموالية لإيران".

كذلك سيطر الجيش ناريا على مواقع المليشيات الموالية لإيران والمتمركزة في مناطق "آل زاهر" و"آل شرقة" و"الوحدة الصحية" في المديرية ذاتها.

ووفقا للمصادر العسكرية ذاتها، فقد جاءت السيطرة على هذه المواقع عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش ضد الحوثيين التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه "بني معين" و"آل علي"، في حين أسند التحالف هذه العمليات باستهداف آليات وأسلحة ثقيلة ومواقع وثكنات.