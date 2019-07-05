شكرا لقرائتكم خبر عن دومة الجندل.. إنقاذ مسنّة من حريق اندلع بمنزلها بسبب «شاحن مقلد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح أفراد الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، في إنقاذ امرأة مسنة من حريق اندلع بمنزلها.

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: “ورد بلاغ عن وجود حريق بمنزل في حي خذماء بمحافظة دومة الجندل.

وعند انتقال الفرق اللازمة وفور وصولها تبين أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة النوم بالدور الأول بداخلها امرأة مسنة، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وكانت حالتها الصحية جيدة ولله الحمد، حيث اتضح من خلال المعاينة الأولية أن الحريق كان بسبب شاحن آيباد موصول بالكهرباء أدى إلى احتراق الغرفة”.

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‎وحذر النقيب الضويحي من استخدام الشواحن المقلدة، والتأكد من جودة الموصلات الكهربائية بكل أنواعها، وعدم تشغيلها أثناء النوم واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة الكهربائية وإرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.