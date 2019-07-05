مصادر: تونس تقرر حظر ارتداء النقاب في المؤسسات والإدارات العامة

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وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر رسمية، القول إن الشاهد وقع على مرسوم حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وشهدت تونس، يوم الخميس 27 يونيو/ حزيران، تفجرين إرهابيين متزامنين، الأول وقع في شارع شارل ديغول القريب من شارع الحبيب بورقيبة وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين.
أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني، وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.
كما شهدت العاصمة تونس، مساء الثلاثاء 2 يوليو 2019، عملية أمنية أسفرت عن تفجير إرهابي نفسه بمنطقة الانطلاقة بالعاصمة بعد محاصرته من قبل وحدات الأمن.
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