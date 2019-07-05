شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: قريبون من تشكيل اللجنة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المبعوث الأممى الخاص لدى سوريا، جير بيدرسون، عن أمله بأن تساعد زيارته لدمشق الأسبوع المقبل فى تقريب استكمال تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة بموسكو: "إذا أردنا التقدم فى العملية السياسية بسوريا، فنحن بحاجة إلى استمرار التعاون بين روسيا والأمم المتحدة"، مضيفا :"اعتقد أننا أسسنا لعلاقة عمل جيدة، وأساس هذا التعاون هو الالتزام المشترك بالقرار 2254 والاتفاق على انه لا يمكن حل النزاع السورى بالطرق العسكرية".

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وأضاف "نحن الآن اقرب لتشكيل اللجنة الدستورية، وأشعر بالسعادة للعمل الذى تقوم به روسيا" موضحا أنه سيتوجه إلى دمشق فى بداية الأسبوع القادم لمتابعة المحادثات البناءة ومحاولة الانتهاء من عملية تشكيل اللجنة.