شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بإيداع مدير الأمن الوطنى الأسبق الحبس المؤقت بتهم الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أودع قاضى التحقيق بمحكمة "سيدى أمحمد" صباح اليوم الجمعة المدير العام الاسبق للأمن الوطنى، عبد الغنى هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، فى حين وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.
ويواجه المدير العام الاسبق للأمن الوطنى وابناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.ومن بين المتهمين فى هذه القضية، 4 ولاة سابقين متهمين على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة لهامل وعائلته، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغنى زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضى الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة جزائرية تقضى بإيداع مدير الأمن الوطنى الأسبق الحبس المؤقت بتهم الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.