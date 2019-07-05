شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بإيداع مدير الأمن الوطنى الأسبق الحبس المؤقت بتهم الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أودع قاضى التحقيق بمحكمة "سيدى أمحمد" صباح اليوم الجمعة المدير العام الاسبق للأمن الوطنى، عبد الغنى هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، فى حين وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.



ويواجه المدير العام الاسبق للأمن الوطنى وابناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.ومن بين المتهمين فى هذه القضية، 4 ولاة سابقين متهمين على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة لهامل وعائلته، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغنى زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضى الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.