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المبعوث الأممى لليمن يلتقى قيادات الحوثى بمسقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث إلى مسقط، اليوم الجمعة، حيث يلتقى مع وفد من جماعة الحوثى برئاسة محمد عبد السلام لبحث سبل استكمال تنفيذ اتفاقات السويد بعد ستة أشهر من دخولها حيّز التنفيذ، ويريد الوسيط الدولى إعادة الاطراف إلى اجتماعات مشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة على وجه الخصوص، في وقت تواجه فيه الهدنة الهشة هناك مخاطر الانهيار الوشيك، طبقا لعكاظ.

وتعد مسقط المحطة الأخيرة للمبعوث الأممى فى جولته التى شملت الإمارات وروسيا، قبل التوجه إلى صنعاء في محاولة لخفض التوتر وإنعاش فرص السلام بين الاطراف اليمنية المتحاربة.

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وتأتي المساعي الأممية على وقع تصعيد حربي كبير خاصة في المنطقة الحدودية مع ومحافظات تعز والبيضاء والضالع، فضلا عن خروقات واسعة للهدنة في محافظة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر.

 

 

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