شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لسيدة ألمانية انضمت لتنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة إقليمية بولاية "شتوتجارت" الألمانية اليوم الجمعة على سيدة ألمانية بالسجن لمدة خمس سنوات لانضمامها لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا .
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المتهمة البالغة من العمر 32 عاما كانت تعيش فى سوريا منذ أواخر عام 2013 وحتى أغسطس فى عام 2017.
وقال النائب العام إنها تزوجت أحد المقاتلين فى التنظيم المتطرف حيث لقى مصرعه فى عام 2016، كما تلقت تدريبا على استخدام الأسلحة منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2017.
يذكر أن القوات الكردية اعتقلت المتهمة الألمانية فى شهر سبتمبر عام 2017 برفقة عدد من زوجات مقاتلى داعش، وتم ترحيلها إلى ألمانيا فى شهر أبريل من العام المنصرم.
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