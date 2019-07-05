تركيا.. سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار بولاية هطاي

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الجمعة، خلال انفجار في بلدة ريحاني بتركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الضحايا (لم تحددهم) سقطوا نتيجة انفجار سيارة.