تركيا.. سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار بولاية هطاي

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صحيفة الخليج الالكترونية
سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الجمعة، خلال انفجار في بلدة ريحاني بتركيا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الضحايا (لم تحددهم) سقطوا نتيجة انفجار سيارة.
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