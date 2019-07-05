مركز الملك فهد الثقافي بأبها يحتضن فعاليات رسم الأطفال تحت عنوان ( لونها )

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نجود علي
يحتضن مركز الملك فهد الثقافي وسط مدينة أبها فعاليات رسم الأطفال تحت عنوان ( لونها ) والتي تأتي إسهام من دور الفنانة التشكيلية سهام جبران من خلال المرسم الخاص بها في مراسم قرية المفتاحة التشكيلية بالمركز الثقافي .
وتأتي من دور واستشعار المسؤولية بأهمية دور الأطفال وكيفية التعامل مع الألوان وإبراز المواهب الصغيره ، وتنطلق ا لفعاليات من يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر ذي القعدة وحتى يوم الخميس الموافق الثامن من الشهر ذي القعدة للعام الحالي .
وذكرت الفنانة سهام بأن محاور الفعالية تشتمل على الرسم الحر بإستخدام ألوان الاكريلك ومشاركة الأطفال في رسم لوحة تعبر عن حسن الوفادة التفاعلية بعنوان مرحبا الف في عسير ، والتقاط الصور في بوث الشخصيات الكرتونية.
وذكرت الفنانة سهام بأن تحديد السن للأطفال المشاركين من سن الرابعة وحتى الثانية عشرة ، ورسوم تلك الفعالية أربعون ريال .
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