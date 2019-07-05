حديقة ابها الجديدة تستقبل زوارها بجوائز يومية

نجود علي

تستقبل حديقة أبها الجديدة زوارها بالهدايا القيمة التي اشتملت على أطقم ذهب وأجهزة جوال وأدوات منزلية وعطورات واكسسوارات والكثير من الجوائز القيمة في حديقة أبها الجديدة.

فيما تؤكد شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة بأن الجوائز تستمر طوال الأيام القادمة وبشكل يومي يتم السحب على خمسة أطقم ذهب وخمسة أجهزة جوال وخمسة أطقم أدوات منزلية وأطقم عطورات فاخرة وقيمة والكثير من الجوائز القيمة الأخرى .

وفيما تم السحب مساء يوم أمس الخميس على مسرح الطفل بحضور الإعلامي سعيد مشهور من اذاعة الرياض وطرح الأسئلة الثقافية والإشادة بجهود شركة ليالي الخليج للفعاليات وتم السحب للكربونات المتسابقين وأغلب الفائزين من المصطافين والزوار في حديقة أبها الجديدة كان من بين أولئك الفائزون كل من عوض علي آل مشرف ولينا القحطاني وفيصل على فرج وظافر على آل سليم والعديد من السيدات والأطفال كان لهم النصيب الأكبر من الجوائز القيمة.

وشاركت شركة بن رشد بعدد من الفقرات الانشادية والأسئلة للجمهور وإجراء مسابقات بين الأطفال وتوزيع بعض الهدايا في الحديقة .

وأدت فرقة نبض الجنوب ألوان شعبية مختلفة وفنية مع مشاركة إحدى الفرق الشعبية من جازان والتي نالت إستحسان الحضور للمشاهدة.

ودعت شركة ليالي الخليج لزيارة حديقة أبها الجديدة والاستفادة من عروض الأسعار المخفضة وزيارة مواقع الكافي والمقاهي والمطاعم والالعاب الإلكترونية في أر والألعاب والملاهي الأخرى في ممرات الحديقة وزيارة صالة التسوق ومشاهدة الفعاليات على مسرح الطفل والفوز بالعديد من الجوائز القيمة كل يوم في حديقة أبها الجديدة..