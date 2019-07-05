الجار الله يشيد بزيارة موريسون إلى طهران ويؤكد: التصعيد بالخليج مصدر قلق للكويت وبريطانيا

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وقال الجار الله، أمس الخميس، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب جلسة مباحثات عقدها مع وزير الدولة البريطاني في مقر إقامة وزير الخارجية البريطاني، إن التصعيد في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران مصدر قلق للبلدين.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية في إبعاد المنطقة عن أي صراعات تهدد السلم والأمن الدوليين.

من جانبه أكد موريسون التزام بلاده بأمن منطقة الخليج، لا سيما في ظل التوتر الحالي.

وأشار موريسون إلى أن مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري بين الكويت وبريطانيا تدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام.