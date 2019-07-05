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© REUTERS / HANDOUT
وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية في إبعاد المنطقة عن أي صراعات تهدد السلم والأمن الدوليين.
من جانبه أكد موريسون التزام بلاده بأمن منطقة الخليج، لا سيما في ظل التوتر الحالي.
وأشار موريسون إلى أن مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري بين الكويت وبريطانيا تدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الجار الله يشيد بزيارة موريسون إلى طهران ويؤكد: التصعيد بالخليج مصدر قلق للكويت وبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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