دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تقدم السماعات اللاسلكية المتطورة HUAWEI FreeLace

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤخراً في سوق دولة الإمارات السماعات اللاسلكية HUAWEI FreeLace التي تمتاز بتصميم مبتكر مع إمكانيات اتصال ذكي وصوت قوي وعمر بطارية مديد. قدمت هواوي السماعة الجديدة بألوان متعددة هي: الأسود الجرافيتي وشروق الشمس العنبري والأخضر الزمردي، وهي تدعم تقنية HUAWEI HiPair، التي تمكّنها من الاقتران بسهولة بأي من الهواتف الذكية التي تنتجها هواوي فضلًا عن أنها قابلة للشحن سريعاً بمجرد توصيلها بالهاتف[1].

أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2019: هواوي تتربع العرش alqiyady 1 أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2019: هواوي تتربع العرش

شاهد أيضاً: أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2019: هواوي تتربع العرشتقدم HUAWEI FreeLace للمستخدمين في دولة الإمارات مزايا سمعية وتصميمية عالية المستوى مع حرية الاتصال اللاسلكي، وهي تتكون من معدن بتصميم منحن ومغلف بمادة السيليكون السائل ما يجعل مظهرها أشبه بالقطع الفنية الراقية ويجعلها ناعمة الملمس على البشرة، سواء كان ذلك للاستخدامات الداخلية أم النشاطات الخارجية. وتقدم السماعة العديد من الحلول للمشكلات التي اشتكى منها المستهلكون، منها أنها تخلصهم من تعقيد ضبط الاقتران بالهاتف الذكي لأول مرة لاسلكيًا عبر البلوتوث، وتبعدهم عن نوعية الصوت الرديئة وقصر عمر البطارية، وهي بهذا تحرر المستخدمين من فوضى الكبلات دون أن تؤثر سلباً على الوظائف والمنافع التي ينشدونها من سماعة الهاتف[2]. © alqiyady هواوي تقدم السماعات اللاسلكية المتطورة HUAWEI FreeLace إجراءات الاقتران بين السماعة HUAWEI FreeLace وأي هاتف ذكي من إنتاج هواوي سهلة جداً بما لا يقارن مع أي سماعات لاسلكية أخرى. ويكشف فصل سماعة الأذن اليمنى عن كبلها من طرف أزرار مستوى الصوت عن منفذ USB Type-C الذي يركب في أي منفذ USB من النوع C لأي هاتف ذكي من هواوي يعمل بالنظام EMUI 9.1 لإجراء عملية سريعة وسهلة لاقتران البلوتوث عبر تقنية HUAWEI HiPair. وهي تقنية طورتها هواوي خصيصاً للاستغناء عن عملية اقتران بلوتوث التقليدية المعقدة والطويلة بين الأجهزة والهواتف الذكية، والتي تتطلب عادة محاولات عديدة لإنشاء الاقتران اللاسلكي المطلوب.

لشحن السماعة HUAWEI FreeLace يكفي توصليها بمنفذ USB Type-C لأي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسوب شخصي، وتحدث عملية الشحن سريعاً، إذ يكفي شحنها لمدة خمس دقائق لتعمل لمدة أربع ساعات، وإذا شحنت بطاريتها إلى طاقتها القصوى مرة واحدة، فإنها توفر 18 ساعة تشغيل أو 13 ساعة من الاستخدام في المكالمات.تتضمن كل سماعة أذن مكبر صوت كبير ديناميكي بقطر 9.2 مم، يتضمّن غشاءً رقيقاً جداً من مادة البولي يورثين الحرارية مع طلاء من التيتانيوم فيصدر صوتاً نقياً رائعاً يمتاز بصوت جهير قوي وصوت حاد غني وسلس. ولوحدة الميكروفون تصميم ثنائي التجويف وهو يتماز -خلافاً لمايكروفونات سماعات الأذن التقليدية الأخرى- بقناة إضافية للتهوية ما يقلل كثيراً تأثير الرياح على التقاط الصوت.

سلسلة هواتف HUAWEI P30 تحطم الأرقام القياسية! alqiyady 1 سلسلة هواتف HUAWEI P30 تحطم الأرقام القياسية!

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شاهد أيضاً: سلسلة هواتف HUAWEI P30 تحطم الأرقام القياسية!إضافة إلى سهولة الاستخدام وجودة الصوت والتصميم الأنيق، تتمتع HUAWEI FreeLace بمجموعة من المزايا التي توفر أفضل تجربة استخدام. إذ يعمل المفتاح المغناطيسي على زيادة قابلية نقل السماعات أما مستشعر Hall المدمج في الجهاز فيجعل التحكم فيها أسهل: إذا يكفي توصيل كلا الجانبين لتدخل السماعات في وضع السكون وتستأنف العمل تلقائيًا بمجرد فصلها. وتدعم عناصر التحكم المدمجة فيها إمكانية تعديل مستوى الصوت، بالإضافة إلى وظائف إضافية مثل الضغط لفترة طويلة لمدة ثانيتين لتنشيط المساعد الصوتي والنقر المزدوج لتخطي الأغنية الحالية.

© alqiyady هواوي تقدم السماعات اللاسلكية المتطورة HUAWEI FreeLaceالسعر والتوفر: تتوفر سماعة HUAWEI FreeLace بألوان الأسود الجرافيتي وشروق الشمس العنبري والأخضر الزمردي، بدءًا من 10 يوليو مقابل 299 درهمًا في متاجر هواوي وعبر مواقع التسوق الإلكتروني ومجموعة مختارة من كبرى متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

[1] التوصيل والاقتران: تتطلب النظام Huawei EMUI 9.1 أو الإصدارات الأحدث مع اتصال عبر بلوتوث على الهاتف الذكي التوصيل والشحن: يتطلب نفذ USB-C لشحن الجهاز. [2] بناء على اختبارات مختبرات هواوي.

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