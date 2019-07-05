مقتل 3 أطفال وإصابة آخر بانفجار لغم في دمشق

قتل ثلاثة أطفال وأصيب رابع جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات المسلحة في حي جوبر شرقي العاصمة السورية دمشق.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن لغما انفجر أثناء عمل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما في ورشة لترميم بناية، ما أدى إلى مقتل أحدهم على الفور وإصابة 3 آخرين، توفي اثنان منهم متأثران بجراحهما.
وتعد الألغام والذخائر غير المنفجرة تحديا كبيرا أمام الدولة نظرا للخطر الذي تشكله على المدنيين، إذ تكررت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار الذخائر المتروكة من قبل الجماعات المسلحة وما تخلفه من قتلى وجرحى في صفوف المدنيين لا سيما الأطفال.
المصدر: وكالات
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