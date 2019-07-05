شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية: نقف مع السودان فى العسر واليسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ترحيب بلاده بالاتفاق بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة السودانية "قوى الحرية والتغيير"، وذلك عبر تغريدة له اليوم بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر".

وبارك قرقاش الاتفاق الذي تم بالسودان مؤكدا أنه يؤسس لانتقال سياسي مبشر، وأكد أن الإمارات نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

Advertisements

وكان المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير في السودان قد توصلا إلى اتفاق حول هيئة حكم جديدة، حسبما ذكر وسيط الاتحاد الأفريقي، خلال محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.





وقد أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ليباد، في وقت مبكر اليوم، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.