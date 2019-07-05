شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. وفاة الأميرة الجوهرة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الجمعة، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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