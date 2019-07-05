شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترصد 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية-التركية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، ثلاثة منها فى محافظة اللاذقية واثنين فى حماة.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة، فى بيان لوزارة الدفاع الروسية بشأن الوضع فى سوريا.

وخلال 24 ساعة الماضية، رصد مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية، تم من خلالها إيصال 750 سلة غذائية يبلغ إجمالى وزنها 63ر3 طن إلى مدينة إنخل بريف درعا.