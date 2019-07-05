مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى سبسطية شمال الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية فى سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية فى البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها. Advertisements يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.

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