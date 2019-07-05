الان تتابع ماليزيا توجه اتهامات بغسل أموال لمنتج فيلم “ذئب وول ستريت” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كوالالمبور - الخليج 365:
اتهمت ماليزيا، اليوم، أحد منتجي فيلم the wolf of wall street “ذئب وول ستريت وولف أوف وول ستريت” وزوج ابنة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بغسل الأموال بزعم اختلاس 248 مليون دولار (197 مليون جنيه إسترليني) مرتبط بصندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي).
وتم توجيه اتهامات في خمس عمليات غسل أموال إلى رضا عزيز أحد مؤسسي شركة إنتاج (ريد جرانيتي بيكتشرز) في هوليوود التي أنتجت الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار.
وقال المدعون إن رضا تلقي 248 مليون دولار نتيجة اختلاس أموال صندوق (1إم.دي.بي). وأكد رضا براءته من جميع التهم الموجهة إليه. وتصل العقوبة
المالية لكل تهمة إلى خمسة ملايين رينجت (961505 جنيهات استرلينية) أو السجن لمدة أقصاها خمس سنوات أو كليهما.
أفرجت المحكمة عن رضا بكفالة مليون رينجت وطلبت منه تسليم جوازات سفره.
وبعد خسارته الانتخابات بشكل غير متوقع أمام مهاتير محمد، في مايو من العام الماضي، واجه نجيب سلسلة من الاتهامات بالفساد معظمها يرتبط بخسائر في صندوق التنمية الحكومي.
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