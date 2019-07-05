وأشار الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعودي، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.
كما أن الأميرة الجوهرة، تعد زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السابق.
وقال الديوان الملكي السعودي: "سيصلى على الأميرة جوهرة، بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة، في المسجد الحرام في مكة المكرمة".
كانت هذه تفاصيل خبر والدة مسؤول كبير... وفاة داخل القصر الملكي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.