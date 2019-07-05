بعد الاتفاق مع "العسكر".. "المهنيين السودانيين" يدعو إلى حراسة الثورة‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365-قال: اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية بدون غيوم.

-الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله.

- يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

- تأجيل تشكيل "المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء"



دعا تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إلى التماسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.



وقال في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن تنحي البشير كان مطلبا اولا، وتسليم السلطة للمدنيين ثانيا، وسنمضي في إنجاز أهداف الثورة "حرية.. سلام.. وعدالة".



وأضاف "لنتمسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها".



وأوضح أن الاتفاق الذي تم على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 أشهر، الـ 21 شهرا الأولى رئاستها للمجلس العسكري، والـ 18 التي تعقبها لقوى الحرية والتغيير.



وأردف "شعبنا الظافر، الان يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم".



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ودعا إلى الفرح قائلا "اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية بدون غيوم".



وأوضح أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله.



وتابع " يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا".



واشار التجمع إلى أن الاتفاق أجّل تشكيل "المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء".



وكذلك تم الاتفاق على "تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل نيسان الماضي".

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