رغم اعتراض مصر.. بيع رأس "الفرعون الذهبي" بمزاد بريطاني

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات بلندن، اتمام بيع تمثال رأس الملك الفرعوني "توت عنخ آمون"، رغم اعتراض مصر ومطالبتها بوقف المزاد.

وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إن التمثال بيع بمبلغ 4.746.250 جنيه استرليني (نحو 6 ملايين دولار أمريكي)، دون أن تذكر المشتري.

وردًا على ذلك، دعت وزارة الآثار المصرية إلى اجتماع طارئ السبت يضم قيادات وزارات وهيئات أمنية وسيادية ورقابية؛ لمناقشة موقف المزاد والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

وخاطبت مصر بريطانيا مرات عدة على مدار الأسبوع؛ لاستعادة 32 قطعة أثرية، بينها رأس توت عنخ آمون، قبل بيعها في المزاد البريطاني، الأربعاء والخميس.

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كما أرسلت الخميس، وفدًا قضائيًا إلى السلطات البريطانية، للمطالبة بوقف بيع قطع أثرية مُهربة تمهيدا لاستردادها.

وتوت عنخ آمون، أحد أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م) ويكتسب شهرة عالمية في الأوساط السياحية.

وصيف 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها.

وبين الحين والآخر، تعلن القاهرة استرداد قطع أثرية مسروقة، ومهربة إلى خارج البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.