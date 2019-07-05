بارزاني يبحث مع وفد فرنسي تطورات المنطقة والأزمة السورية

بحث رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان البارزاني، مع وفد فرنسي رفيع المستوى، الخميس، آخر الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني لوفد فرنسي ضمَّ ممثلَ الرئيس الفرنسي الخاص بشؤون سوريا، فرانسوا سينيمو، والقنصل الفرنسي العام في الإقليم، دومنيك ماس.
وأفاد بيان لرئاسة الإقليم، بأن "الوفد الفرنسي أكد استمرار دعم فرنسا للإقليم، وزيادة تمتين العلاقات بين أربيل وباريس".
وأضاف البيان أن بارزاني، أعرب عن "شكره وتقديره للمساعدة والدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا للإقليم".
وتابع البيان أن "الاجتماع تناول كذلك الأزمة السورية والجهود الدولية لحلها"، كما سلط الاجتماع الضوء على "عودة الاستقرار، وإحلال السلام، وآخر الأحداث والتطورات في المنطقة".
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