مسيرات في شوارع الخرطوم ابتهاجا باتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

خرج مئات السودانيين، فجر الجمعة، في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجا بتوقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاق بتشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارة فرحا بالاتفاق الذي تحقق وفق مراسل الخليج 365.

وردد المحتفون بالاتفاق، رغم التوقيت المتأخر، شعار "مدنية.. مدنية" في إشارة إلى أن حكم السودان سيكون مدنيا وليس عسكريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.