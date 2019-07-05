"الحوثي" تقول إنها استهدفت مطارَي أبها وجازان السعوديين

الرياض / الخليج 365

قالت جماعة "الحوثي" في اليمن، الخميس، إنها استهدفت مطارَي جازان وأبها، جنوب غربي السعودية.

فيما قالت فضائية "العربية" السعودية، إن "الحركة بمطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي"، دون أن تتطرق إلى إعلان الحوثيين استهداف مطار أبها.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين المسلحة، يحيى سريع، في بيان إن "طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة في مطار جازان الإقليمي".

وزعم "سريع"، أن العمليات "أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

كما زعم "استهداف مطار أبها الدولي، بعدد من طائرات قاصف 2k، وكانت الإصابات دقيقة، وعطلت الملاحة الجوية في المطار".

وشدد "سريع"، على أن "العمليات مستمرة في استهداف المطارات السعودية المستخدمة لأغراض عسكرية".

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وتؤكد السلطات السعودية أن مطاري أبها وجازان منشآت مدنية.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده باليمن، بيان بشأن الأمر حتى الساعة 20.30 ت.غ.

غير أن فضائية "العربية" السعودية نقلت عن مصادر (لم تسمها) تأكيدها أن "الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي".

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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