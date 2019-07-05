تكليف آل مطير مديرا لإدارة الأمن والسلامة بتعليم عسير

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الخليج - عبدالرحمن الشهري
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني قراراً بتجديد تكليف الأستاذ عبدالله مبروك آل مطير مديرا لإدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم عسير
ورفع آل مطير شكره وتقديره لمدير عام التعليم, داعيا أن يكون ذلك حافزا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
ويعتبر آل مطير أحد الكفاءات الإدارية المتميزة التي شغلت عدد من المناصب القيادية وحققت العديد من النجاحات من خلال عمله.
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