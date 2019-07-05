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وأوضح البنك المركزي أن هذا الأمر تم رصده بـ"فضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب"، مشيرا إلى أنه سخر كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه.
وشدد بنك المغرب على أنه "سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية".
وكانت تقارير إعلامية أوردت أن الأمر يتعلق بناقلة أموال نحو وكالات البنك المركزي في الشمال، وأنه تم اكتشف اختفاء المبلغ عند عملية تسليم تمت بمدينة تطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي في المغرب يعلن اختفاء 1.2 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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