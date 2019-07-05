البنك المركزي في المغرب يعلن اختفاء 1.2 مليون درهم

ونقل موقع "هسبرس" المغربي إن البنك أكد، في البيان، أنه بعد إجرائه التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحه الداخلية تبين له أن "الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر".

وأوضح البنك المركزي أن هذا الأمر تم رصده بـ"فضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب"، مشيرا إلى أنه سخر كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه.

وشدد بنك المغرب على أنه "سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية".

وكانت تقارير إعلامية أوردت أن الأمر يتعلق بناقلة أموال نحو وكالات البنك المركزي في الشمال، وأنه تم اكتشف اختفاء المبلغ عند عملية تسليم تمت بمدينة تطوان.