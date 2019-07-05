شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الخرطوم يؤكد دعم القاهرة لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عيسى، سفير مصر فى الخرطوم، دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق.

واستعرض السفير، خلال لقائه مع وفد من تجمع شباب الثورة الميدانى فى السودان، الجهود التى تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية.

كما أشار الى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الأفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للأشقاء السودانيين، بما يحقق تطلعات الثورة السودانية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

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من ناحيتهم، عرض أعضاء الوفد المبادرة الخاصة بهم، والتى تقوم على سبع مرتكزات بهدف الإسراع بتشكيل هياكل الحكم للفترة الانتقالية، بما فى ذلك تشكيل حكومة مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية.

وأعربوا عن حرصهم على المساهمة فى رسم ملامح الفترة الانتقالية وتحقيق الاصطفاف الوطنى من خلال قيامهم بجهود لتقريب وجهات النظر ما بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير.