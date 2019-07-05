الان تتابع عاصفة شمسية تضرب الأرض وتسبب مشكلات تقنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
حذّر علماء من عاصفة شمسية ضخمة تتجه نحو الأرض وقد تضرب الكوكب اليوم وغداً. وتنطلق موجة صادمة من الرياح الشمسية عبر الغلاف الجوي، عندما تصطدم مجموعة من الجزيئات الشمسية البطيئة وسريعة الحركة في الفضاء.
ووفق صحيفة «إكسبرس» البريطانية، يؤكد خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة الشمسية ستضرب الأرض اليوم، وتستمر أياماً عدة، ورغم أنها عاصفة من الصنف G1، أي طفيفة، لكنها ستسبب مشكلات تقنية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، وتنتج أضواء زرقاء مذهلة فوق القطبين فيما يعرف بالشفق القطبي.
وفي بيان مقتضب قال الخبراء: «ينتظر وقوع عاصفة مغناطيسية أرضية حين تضرب منطقة التفاعل المشترك (CIR) المجال المغناطيسي للأرض».
وتعرف (CIR) بأنها مناطق انتقالية بين تيارات الرياح الشمسية وتحوي تدرجات كثيفة شبيهة بالصدمة تثير الشفق القطبي. يذكر أن المجال المغناطيسي للأرض يحمي البشر من وابل الإشعاعات، إلا أنه يؤثر سلباً على التكنولوجيا المعتمدة على الأقمار الصناعية.
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