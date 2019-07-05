الان تتابع انتحار رجل أعمال أمام وزير التعدين البرازيلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برازيليا - الخليج 365:
انتحر رجل أعمال برازيلي الخميس، بإطلاق الرصاص على نفسه في حضور وزير التعدين، والطاقة، وحاكم ولاية سيرغيبي، بسبب تعثر شركاته مالياً.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادثة وقعت أثناء افتتاح منتدى حول سوق الغاز بأحد الفنادق في شمال شرق البرازيل.
وقال شهود عيان، إن رجل الأعمال سادي غيتز طلب الكلمة أثناء المؤتمر، ثم أطلق الرصاص على رأسه من مسدس كان يحمله.
ويملك رجل الأعمال مصنعاً لإنتاج السيراميك، لكنه يمر بصعوبات مالية منذ سنوات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما اضطره لإشهار إفلاسه قبل شهرين.
وقال حاكم الولاية بيليفادو تشاغاس: “كنا نعلم أن شركته تمر بصعوبات مالية. جاء للحديث معنا، لكن للأسف أقدم على الانتحار في لحظة ضعف”.
وعقب الحادث، ألغت حكومة الولاية فعاليات المؤتمر، الذي كان يهدف لمناقشة إنتاج الغاز بأسعار مخفضة، وفقاً لبيان حكومي.
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