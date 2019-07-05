الإنفاق على تطبيقات الهواتف الذكية في 2019 يصل إلى 39.7 مليار دولار

أنفق المستخدمون حول العالم على تطبيقات الهواتف الذكية في النصف الأول من عام 2019، 40 مليار دولار، وذلك عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي، وهو الرقم الذي انخفض بمقدار 15٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأنفق مستخدمو iOS وحدهم 25.5 مليار دولار في متجر التطبيقات لهذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 ٪ مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، وعلى الجانب الآخر، قام نظرائهم في الأندرويد بإلغاء 14.2 مليار دولار عبر جوجل بلاي وهو ما يزيد بنسبة 20٪ عن العام الماضي.

وكانت التطبيقات الأكثر ربحًا هي فئة الألعاب التي حققت 29.6 مليار دولار، حيث جمعت Tencent’s Arena of Valor والمعروفة باسم Honor of Kings نحو 728 مليون دولار عبر الأندرويد وiOS، واحتلت المرتبة الثانية شركة Fate / Grand Order بإيراداتها البالغة 628 مليون دولار، تليها شركة Monster Strike التي بلغت 566 مليون دولار.

وفي عالم الألعاب، جمع Tinder أكبر ثروة بقيمة 497 مليون دولار، تليها Netflix بـ399 مليون دولار، وتينسنت فيديو التي حققت 278 مليون دولار.

ومن إجمالي التنزيلات للتطبيقات، شهد النصف الأول من 2019 زيادة بنسبة 11٪ على الرغم من التباطؤ في تثبيتات iOS، وتم تنزيل 56.7 مليار تطبيق خلال هذه الفترة باستخدام نظام أندرويد وهو ما يمثل نحو 42 مليار تطبيق، بينما بلغت نسبة تثبيتات نظام iOS 14.2 مليار تطبيق.