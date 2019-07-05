دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سلسلة هواتف HUAWEI P30 تحطم الأرقام القياسية!

قال كيفن هو، رئيس قسم منتجات الهواتف المحمولة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، خلال ملتقى عالم الهاتف النقال في شنغهاي: "وصلت شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة في 30 مايو، خلال فترة زمنية أقصر من تلك في عام 2018 عندما حققنا حجم المبيعات ذاته. وحققت مبيعات سلسلة هواتف HUAWEI P30 10 مليون وحدة خلال 85 يوماً بعد تاريخ الإطلاق، وهو أقل بـ62 يوم مقارنة بالوقت الذي استغرقناه للوصول إلى 10 مليون وحدة مبيعات في سلسلة HUAWEI P20. وتعد هذه الأشهر الثلاثة فترة قياسية لسلسلة هواوي الرائدة".

أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2019: هواوي تتربع العرش alqiyady 1 أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2019: هواوي تتربع العرش

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وصُنف هاتف HUAWEI P30 Pro الرائد "أفضل هاتف ذكي لعام 2019" من قبل الرابطة الأوروبية للأجهزة الإلكترونية. وحصد الهاتف المركز الأول في فئة "أفضل هاتف ذكي" ضمن جوائز الرابطة الأوروبية لأفضل الأجهزة الإلكترونية 2019.

فاز هاتف HUAWEI P20 Pro بجائزة أفضل هاتف ذكي العام الماضي، وحصد الجائزة الكبرى هذا العام هاتف HUAWEI P30 Pro، مما يدلّ على مواصلة العلامة لمسيرتها البارزة في التميّز في سوق الاتصالات.

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© alqiyady سلسلة هواتف HUAWEI P30 تحطم الأرقام القياسيةوساهمت سلسلة من الميزات والخصائص المبتكرة في صعود شركة هواوي للقمة وحصولها على التقدير والحب من الصحافة والمستهلكين على حد سواء، ومثال على هذه الميزات: مُستشعر SuperSpectrum من هواوي وعدسة التقريب البصرية SuperZoom وكاميرا تايم أوف فلايت (ToF) الجديدة من هواوي، بالإضافة إلى تقنية تثبيت الصور المحسّنة من هواوي.

رئيس شركة هواوي يرد على شائعات استغنائها عن نظام alqiyady 1 رئيس شركة هواوي يرد على شائعات استغنائها عن نظام

شاهد أيضاً: رئيس شركة هواوي يرد على شائعات استغنائها عن نظام "أندرويد"استثمرت شركة هواوي ما يزيد عن 480 مليار يوان صيني على مدار العقد الماضي، مما ساهم في تأسيس مركزها القوي في مجال التكنولوجيا الفائقة وشراكاتها المتينة في كل من سلاسل التوريد الخاصة بالبرامج والأجهزة، مما مكّنها من إطلاق العديد من التقنيات والتجارب الجديدة في مجال الهواتف الذكية. وتؤمن هواوي بأن الابتكار المستمر والريادة التقنية ستواصلان التوسع في آفاق الهواتف الذكية، مما سيخلق تجربة حياة ذكية وشاملة لجميع المستهلكين، والذي يُعدّ أساس الثقة في مجتمع مستخدمي منتجات هواوي الكبير.

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