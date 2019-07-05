شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اليمنى يدين استهداف مليشيا الحوثى منزل محافظ مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى استهداف مليشيا الحوثى منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ باليستى.

وأكد الميسرى، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أنّ الاستهداف يأتي في إطار مواصلة المليشيا الحوثية استهداف المدنيين الآمنين التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأشاد بدور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار، مشدّداً على مضاعفة الجهود ورفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية لمواجهة أية مخاطر قد تعيق جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية.

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