التحالف العربى: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها ‫الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بمنطقة السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الجمعة - إن الأعمال الإرهابية للميليشيات لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد استمرار التحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية وتحييد قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني و قواعده العرفية.

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