شكرا لقرائتكم غارات تطاول ثلاثة مستشفيات خارج الخدمة شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 21:21

تعرضت ثلاثة مستشفيات في شمال غربي سورية اليوم الخميس لغارات شنتها قوات النظام، رغم أنها باتت خارج الخدمة اثر ضربات سابقة، بينما تسبّب القصف على مناطق عدة في مقتل خمسة مدنيين على الأقل وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "عاودت طائرات النظام الحربية استهداف ثلاثة مستشفيات في ريف إدلب الجنوبي" تعرضت لقصف خلال الأسابيع الماضية.

وأفاد عن "استهداف مشفى في بلدة حاس في شكل مباشر، بينما طاولت الضربات منازل سكنية في محيط مشفيين آخرين في مدينة كفرنبل" من دون أن تسفر عن سقوط قتلى كون هذه المستشفيات "خارجة من الخدمة جراء قصف جوي سابق".

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وقال المسؤول في منظمة اغاثية محلية عبيدة دندوش إن القصف على كفرنبل أدى إلى تدمير جزء من مشفى كفرنبل الجراحي، الذي سبق أن تعرض لغارة روسية أدت الى تدمير الجزء الأكبر منه.

وقتل أربعة مدنيين الخميس بينهم طفلان جراء غارات لقوات النظام على مدينة خان شيخون وحاس وكفرنبل، بينما قتلت طفلة جراء غارة روسية على أطراف بلدة البارة. ورجّح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى "في حالات خطرة".

وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها، التي تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وألحق القصف والغارات، وفق الأمم المتحدة، أضراراً بـ 25 مرفقا طبيا على الأقل و45 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.