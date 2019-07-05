شكرا لقرائتكم ختام تدريب عسكري مصري - فرنسي في المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 20:43

اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية، وكذلك عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) للجانبين والهل المسلح وعدد من المقاتلات المصرية طراز (إف – 16) المتعددة المهام.‬

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها حماية سفينة ذات شحنة هامة وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية وتشكيلات إبحار للوحدات المشتركة والتدريب على كيفية الإمداد الجاف بالبحر، وتنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كما تم تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية.

ونفذت عناصر القوات الجوية العديد من الطلعات التدريبية المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية وتخطيط وإدارة أعمال القتال الجوي المشترك ودعم التشكيل البحري في تنفيذ مهامه المخططة.



يأتى التدريب (رمسيس – 2019) في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة .