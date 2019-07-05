شكرا لقرائتكم عباس يهدد بعدم التزام الاتفاقات إذا لم تلتزم إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 20:45

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مساء أمس (الأربعاء) من أنّه إذا استمرّت إٍسرائيل في نقض الاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين "فنحن أيضاً لن نلتزم هذه الاتفاقات"، مؤكّداً من جهة ثانية أنّ "صفقة القرن انتهت".



وقال عبّاس خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة إنّه "إذا لم تلتزم إسرائيل الاتفاقات فنحن أيضاً لن نلتزم بها".

وأضاف: "منذ أبرم اتفاق أوسلو وإسرائيل تعمل على تدميره، ونقضت كلّ الاتفاقات وهي مكتوبة كلّها بيننا وبينهم"، مجدّداً رفضه استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة.

وقال: "نريد أموالنا كاملة، بل ومن الآن فصاعداً سنناقش مع الإسرائيليين كل قرش يخصمونه وليس فقط ما يتعلّق بالشهداء والأسرى والجرحى".

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وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب، ولكنّها بدأت في شباط (فبراير) بخصم نحو 10 ملايين دولار من هذا المبلغ، هي في نظرها قيمة ما تدفعه السلطة شهرياً لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

وفي حواره مع الصحافيين اعتبر الرئيس الفلسطيني أنّه "لم يبق شيء اسمه صفقة القرن بعد الذي طرحه الأميركيون".

وتابع عباس "لن نقبل أن تفرض علينا أميركا رأياً، ولن نقبل بأميركا وحدها وسيطاً"، مشدداً على رفض السلطة الفلسطينية "التعامل مع الإدارة الأميركية ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها في حق القضية الفلسطينية، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية".

وبشأن المصالحة مع حركة "حماس"، قال عباس: "اتّفقنا مع المصريين على اتفاق اسمه اتفاق 2017 الذي يقضي بالحلّ، ونحن وافقنا عليه وإلى الآن مع الأسف لم يطبّق، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق، وننتظر الردّ حتى الآن".