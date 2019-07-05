شكرا لقرائتكم داود يعرض والبخاري العلاقات اللبنانية - السعودية ومع الشامسي التعاون مع الإمارات وتبادل الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 19:26

عرض وزير الثقافة محمد داود داود في مكتبه في الوزارة اليوم (الخميس) مع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في حضور المدير العام للشؤون الثقافية علي الصمد، العلاقات اللبنانية والسعودية والأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.



وتطرق اللقاء وفق بيان للمكتب الاعلامي للوزير داود الى "العلاقات الثنائية على مختلف الصعد لا سيما الثقافية، والتعاون المرتقب قريبا، خصوصا ان المملكة كانت السباقة في استضافة فاعليات لبنانية في "مهرجان طنطورة" الحدث الثقافي الابرز في المملكة، في اطار توثيق الروابط بين البلدين. ومن المنتظر ان يشهد لبنان حركة ناشطة من قبل الزوار العرب، سواء للسياحة او لزيارة الأماكن والمواقع الأثرية والتراثية ما يشكل نقلة نوعية في تحفيز السياحة الثقافية".

وتبادل الوزير داود والسفير البخاري الهدايا الرمزية.

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وفي السياق بحث الوزير داود في مكتبه، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي وفي حضور المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد التعاون بين البلدين في الشؤون الثقافية والسبل الآيلة لتحفيزها في كل المجالات وتبادل الخبرات مما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين.

وتسلم وزير الثقافة من سفير سلطنة عمان لدى لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري، دعوة رسمية من السلطان قابوس بن سعيد لحضور ورعاية اللقاء التعريفي في لبنان عن جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة لعام 2019، ضمن مجالات دارسات علم الاجتماع، الطرب العربي، وادب الرحلات، وذلك خلال مؤتمر صحافي يعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 11 الشهر الجاري، في فندق "البريتسول". وتطرق اللقاء في مكتب الوزير داود، الى أهمية هذه الجائزة التي تعتبر دعما للحراك الثقافي في الوطن العربي، وتشجيعا للمثقفين والفنانين والادباء.

لقاء السنيورة - الشامسي

وكان سفير الإمارات زار الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في البلاد من مختلف الجوانب والعلاقات الثنائية بين البلدين.