شكرا لقرائتكم كوشنر يريد حلا "براغماتيا" لقضية اللاجئين الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 19:21

ألمح جاريد كوشنر أمس الأربعاء إلى أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستسعى إلى تحسين دمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، فيما يعكف على الانتهاء من إعداد اقتراحاته على رغم رفض القيادة الفلسطينية لها.



وبعد أسبوع من عقده ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 بليون دولار في إطار خطة السلام، قال صهر ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن الخطوات التالية في خطة السلام "خلال الأسبوع المقبل على الأرجح".

وقال كوشنر، الذي وعد بمقاربة جديدة في صنع السلام في الشرق الأوسط بعد عقود من المحاولات الفاشلة، إن إدارة ترامب تعمدت افتتاح الخطة بحوافز اقتصادية، وستكشف لاحقا عن تفاصيل حول المسائل السياسية الجوهرية.

ولكن في مؤتمر صحافي مع الإعلام العربي، بدا أن كوشنر يفضل تطبيع وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بلادهم عند قيام إسرائيل عام 1948، وأبنائهم وأحفادهم.

وأشار كوشنر إلى أن عددا مماثلا من اليهود فروا أو طردوا من الدول العربية، وقال: "ما حدث للاجئين اليهود هو أنه تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم يستوعب العالم العربي الكثير من هؤلاء اللاجئين (الفلسطينيين) على مر الزمن".

وأضاف: "هذا الوضع قائم لأنه قائم. وعندما نطرح حلا سياسيا سنحاول أن نطرح أفضل الحلول المقترحة التي نعتقد أنها براغماتية وقابلة للتحقيق والتطبيق في هذا اليوم والعصر".

وردا على سؤال حول لبنان الذي يرفض منح الفلسطينيين الجنسية ويعيش عدد كبير منهم في مخيمات فقيرة، قال كوشنر إنه يعتقد أن لبنان الذي يعاني من حساسيات طائفية، يريد حلا "عادلا".

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وأضاف: "أعتقد كذلك أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمحرومين من الكثير من حقوقهم ولا يعيشون في أفضل الظروف الآن، يودون كذلك وضعا يوفر لهم سبيلا يمكنهم من الحصول على المزيد من الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضل".

وتعارض إسرائيل بشدة الإقرار بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتقول إنه سيؤدي إلى نهاية الدولة العبرية.

ويتهم الفلسطينيون إدارة ترامب بمحاولة استخدام المال لفرض حلول تصب في مصلحة إسرائيل، وتشك في نوايا كوشنر، صديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واتخذ ترامب خطوة تاريخية بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. والمح كوشنر في وقت سابق إلى أن خطته لن تذكر إقامة دولة فلسطينية، التي كانت هدفا للديبلوماسية الأميركية لفترة طويلة.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يثقون في إعلان الحكومة الأميركية بأن خطتها الاقتصادية التي كشفت النقاب عنها اخيراً تهدف إلى تحسين وضعهم الاقتصادي. وبيّن الاستطلاع أن "ثلاثة أرباع الفلسطينيين يرفضون خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن".

إلا أن كوشنر قال إن القيادة الفلسطينية بدت "حمقاء للغاية" بسبب مقاطعتها ورشة عمل البحرين، وقال إنها لم تعرض أية طريقة أفضل لتحسين معيشة شعبها. وعن رد الفعل الفلسطيني قال كوشنر إنه كان "هستيريا وغريبا وليس بناء مطلقا".

ولكن كوشنر قال إن ترامب، الذي يحب التعامل الشخصي، مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واضاف: "ترامب يحبه كثيرا على المستوى الشخصي. وفي الوقت المناسب إذا كانوا مستعدين للحوار، أعتقد أنهم سيجدون أنه ستكون لديهم فرصة".