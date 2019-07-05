شكرا لقرائتكم خمسة قتلى في تفجير انتحاري بمدينة السويداء السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 19:15

قتل خمسة مدنيين على الأقل مساء أمس الأربعاء في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "التفجير الانتحاري بدراجة نارية استهدف شارعا في منطقة القنوات في شمال شرق مدينة السويداء"، ما أسفر عن مقتل المدنيين الخمسة وإصابة 13 آخرين بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها نقلاً عن مدير صحة السويداء، عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء التفجير الذي وصفته بـ"الإرهابي"، ونشرت صوراً تظهر هيكل دراجة نارية محترقا وبقع دماء على الأرض.

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ويُعد هذا التفجير الانتحاري الأول في المحافظة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام منذ الهجوم الواسع الذي تبناه تنظيم "داعش" فيها قبل نحو عام، وفق عبد الرحمن.

وشنّ التنظيم المتطرّف في 25 تموز (يوليو) العام 2018 سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف الأقليّة الدرزية منذ بداية النزاع في سورية.

وخطف التنظيم وقتها نحو 30 مواطناً درزياً من نساء وأطفال، جرى تحرير معظمهم بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر على خطفهم. وكان التنظيم أعدم عدداً منهم.

وبعد نحو أربعة أشهر من القصف والمعارك، سيطرت قوات النظام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على منطقة تلول الصفا، التي انكفأ اليها تنظيم "داعش" في السويداء، لتطرده بذلك من كل المحافظة، التي بقيت طوال سنوات النزاع بمنأى نسبياً عن الحرب.