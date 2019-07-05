دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع دعوى قضائية ضد سامسونج لتضليل المستهلك بميزة مقاومة الماء في هواتفها ظهر على التقنية بلا حدود.

تدعم الكثير من إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy معايير IP68 التي تضمن مقاومة الهاتف للماء والغبار، إلا أن دعوى قضائية أقيمت ضد العملاق الكوري مؤخراً في أستراليا، تؤكد على تضليل سامسونج للمستخدمين بهذه الإعلانات الغير حقيقية.

قدمت سامسونج العديد من إصدارات Galaxy بميزة مقاومة الماء بمعايير IP68 التي تؤكد على إمكانية مقاومة الهاتف للسقوط في الماء حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

وفي دعوى قضائية أقيمت ضد سامسونج في أستراليا من لجنة حماية المستهلك ACCC، أشير إلى أن سامسونج تعمل على تضليل المستخدمين بالإعلانات الزائفة التي تؤكد على مقاومة هواتف Galaxy للماء، حيث لا تدعم إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy كافة فئات المسطحات المائية.

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ولقد مر على إطلاق سامسونج الإصدارات المميزة بمعايير IP68 لمقاومة الماء أربع سنوات تقريباً، حيث أكدت الإعلانات الخاصة بهواتف Galaxy على إمكانية إستخدام الهاتف في أحواض السباحة، المحيطات، إلا أن لجنة ACCC أكدت على أن إعلانات سامسونج لم تقدم معلومات حقيقية ودقيقة عن هواتفها، كما أكدت على أن هواتف Galaxy لا تدعم كافة المسطحات المائية كما أشارت سامسونج في الإعلانات منذ 2016 وحتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع دعوى قضائية ضد سامسونج لتضليل المستهلك بميزة مقاومة الماء في هواتفها ظهر على التقنية بلا حدود.