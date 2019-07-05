شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يعلن مسئوليته عن عن هجوم فى طرابلس بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش عبر صحيفة النبأ التابعة له مسؤوليته عن هجوم على دورية أمنية بمدينة طرابلس اللبنانية الشهر الماضى قتل فيه ضابطا شرطة وجنديان. وقال التنظيم فى صحيفته الأسبوعية إن المهاجم من "جنود الخلافة". ولم يقدم التنظيم دليلا على ما قاله. ووقع الهجوم يوم الثالث من يونيو الماضي.

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