جوجل تحدث "Night Sight" ليصبح على الشاشة الرئيسية

تعمل جوجل الآن على تسهيل عملية الوصول إلى ميزة كاميرا جوجل Night Sight، والتي كان يجب الوصول إليها من خلال شاشة المزيد أو الانتظار حتى يظهر الاقتراح التلقائي.

وتقوم جوجل بتعديل طريقة الوصول لميزة Night Sight مع الإصدار التالي من التطبيق وهو الإصدار v6.3، والذي تم تسريبه كجزء من الإصدار التجريبي أندرويد Q القادم.

ويستبدل Night Sight وضع البانوراما من المحدد الرئيسي، والآن تتيح ميزة Night Sight التصوير العمودي، وبانوراما داخل الشاشة المزيد.

ويزيل هذا الإصدار من كاميرا جوجل التحكم في توازن اللون الأبيض، كما أنه عند استخدام كاميرا الصور الشخصية، تتم إعادة تسمية ميزة فلاش الشاشة من "فلاش" إلى "إضاءة".

والإصدار القادم من التطبيق من التعديلات لم يتوفر حتى الآن، ولكن من المحتمل أن تقوم جوجل بإطلاقه على هواتف Pixel الحالية من خلال متجر جوجل بلاي.