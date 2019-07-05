هواوي تحدد موعد طرح هاتفها الجديد Honor 9X

تستعد شركة أونر Honor المملوكة من شركة هواوي huawei للكشف عن هاتف Honor 9X الذكي بمواصفات رائدة، وحددت 23 يوليو الجاري للكشف رسميا عن الهاتف. وتسعى هواوي لأن تكون مبيعات الهاتف القادم بنفس مبيعات هاتف Honor 8X حيث حقق الهاتف الأخير نسبة مبيعات تخطت توقعات الشركة الصينية. وبحسب GSMArena تخطط هواوي لإطلاق نسخة أقوى هي Honor 9X pro في سبيل توفير خيارات أكثر للعملاء. وذكرت التسريبات مؤخرا أن الهاتف الأساسي سيأتي بـ3 كاميرات وسيعمل بمعالج كيرين 810 وتزويد الهاتف بتقنية الكاميرا المتحركة في الأمام.

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