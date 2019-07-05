الانقلابيون يستهدفون منزل محافظ مأرب بصاروخ بالستي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات



استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ بالستي، وقال مصدر أمني يمني «إن الصاروخ البالستي، الذي استهدف منزل المحافظ وسط حي سكني مكتظ بالسكان في منطقة كرى بمديرية الوادي، تسبب بأضرار مادية بالغة ولم يسفر عن أي خسائر بشرية».

وأضاف المصدر، «أن هذا الاستهداف يأتي في إطار مواصلة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والمقذوفات الأخرى، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الآمنين بينهم أطفال ونساء».

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن القوات المشتركة، دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرقي مطار الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأضافت المصادر أن القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية، أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها أحد الخنادق، التي هربت إليها عناصر حوثية.

وبحسب المصادر، فإن هذا الخندق سبق وأن فخخته الميليشيات، وأوضحت القوات أن هذه العملية تأتي رداً على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

ونشرت القوات المشتركة، مشاهد للحظة تدمير الآلية القتالية المتحركة والانفجارات داخل النفق، وفرار الميليشيات الحوثية، فضلاً عن ظهور أنفاق وخنادق جديدة.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة بقذائف الهاون ورشاش عيار 23، في وقت يستعد العاملون لإعادة تشغيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما عاودت الميليشيات، استهداف مجمع «إخوان ثابت» الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة الساحلية، ضمن مسلسل تصعيدها الميداني و انتهاكها لاتفاق السويد ووقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر عسكرية، أن المتمردين الحوثيين قصفوا المجمع بعدد من القذائف، ما ألحق المزيد من الأضرار بالمجمع الذي تتخذه القوات الحكومية مقراً لعقد اجتماعاتها مع بعثة المراقبين التابعين للأمم المتحدة، كما طال القصف عدداً من الأحياء السكنية في المناطق المحررة بالمدينة الساحلية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، بقذائف المدفعية، الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.وعاودت ميليشيات الحوثي، قصفها للقرى والأحياء السكنية في مريس شمالي محافظة الضالع، ما تسببت بتدمير بئر مياه، وأضرار بالغة في منازل وممتلكات المواطنين بالمنطقة.

وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، قالت مصادر عسكرية إن ثلاثة من عناصر الحوثي، لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون في كمين نفذته قوات الجيش الوطني بمحور «ناطع».